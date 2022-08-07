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Минобороны заявило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Минобороны сообщило о подготовке боевиками в Идлибе провокации с обстрелами мирных жителей

Боевики террористических организаций в Сирии снимают «постановочные видео», чтобы обвинить российских военных и сирийских властей в обстрелах мирного населения, сообщили в пресс-службе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«Боевиками террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски» в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения Воздушно-космических сил России и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении.

В Сирии сообщили о гибели трех военных во время атаки Израиля на Дамаск
Политика
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

В июне Минтранс Сирии сообщил об атаке Израиля, в результате которой был поврежден аэропорта в Дамаске, в частности взлетно-посадочные полосы с навигационным освещением и одно из зданий. В июле, по данным сирийского агентства SANA, Израиль выпустил еще ракеты по некоторым точкам в окрестностях города Дамаска, их сбили сирийские ПВО. Однако в результате атаки погибли трое военных, еще семь человек получили ранения. В МИД России действия Тель-Авива называли провокационными и нарушающими международное право.

Теги
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