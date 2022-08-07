Рабочие застряли при очистке коллектора в Москве

Video

На юго-востоке Москвы 12 рабочих оказались заблокированными при очистке коллектора. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве рассказали РБК, что спасатели достали из канализационного колодца пять человек. Работы по извлечению продолжаются, добавили в МЧС.

Прокуратура, в свою очередь, сообщает, что в результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность. «Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

В комплексе городского хозяйства Москвы позднее рассказали, что пять человек поднялись самостоятельно, пятерых вытащили спасатели, ведутся поиски еще трех рабочих.

В середине мая при очистке сточных вод в колодце в поселке Дмитриадовка под Таганрогом погибли десять рабочих, еще восемь человек пострадали. Директор местного «Водоканала» Евгений Плетменцев предположил, что причиной мог стать выброс метана. «Авария на станции перекачки и выброс метана», — сказал он.