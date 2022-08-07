Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника, его видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы отмечаем День железнодорожника. От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой — 185-летием открытия Царскосельской железной дороги», — сказал Путин, добавив, что именно с этой дороги в России началось масштабное железнодорожное строительство.

Царскосельская железная дорога — это первая железная дорога общественного пользования в России, которую открыли в 1837 году. Она соединяла Санкт-Петербург с Царским Селом и Павловском.

Президент обратил внимание, что, железнодорожная отрасль «имеет громадное стратегическое значение» для России, с учетом ее размеров, а также для развития регионов, национальной экономики и качества жизни людей.

Он назвал «подвигом» строительство Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей «в сложнейших условиях» и заявил, что сегодня перед Россией «стоят масштабные задачи по формированному развитию всей инфраструктуры страны». Одной из таких задач, по мнению главы государства, является расширение и обновление железнодорожной сети.

«Специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу», — сказал президент.

Читайте на РБК Pro Pro Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Статьи Pro Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Статьи Pro Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Инструкции Pro Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет Статьи Pro Morgan Stanley: почему отскок американских акций — это ненадолго Morgan Stanley: почему отскок американских акций — это ненадолго Статьи Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Статьи Pro «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры Статьи

Все эти планы удастся реализовать с опорой на профессиональный опыт, ответственность и целеустремленность железнодорожников, заверил Путин и пожелал работникам отрасли и их семьям здоровья и благополучия.

В 2020 году Путин поздравлял железнодорожников с профессиональным праздником 2 августа. Смещение даты связано с тем, что День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа.