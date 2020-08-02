Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что несмотря на пандемию, железнодорожная отрасль демонстрирует хорошие показатели благодаря ответственному отношению ее представителей к своей работе. «Уверен, что вы и впредь будете успешно решать поставленные задачи на благо России и ее граждан», — добавил президент.

Кроме того, он отметил, что на данный момент идет масштабная модернизация существующих объектов, среди которых есть Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожные магистрали, а также участок Междуреченск — Тайшет. Помимо этого, ведутся работы по строительству подходов к портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов. «Быстрыми темпами возводится столичный Центральный транспортный узел, обновляются локомотивный парк и подвижной состав, вводятся в эксплуатацию современные высокоскоростные поезда», — уточнил Путин.

31 июля президент подписал закон, который позволяет проводить сплошные рубки леса рядом с озером Байкал для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Согласно документу, допускается «проведение сплошных рубок» в случае, если это необходимо для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры. В законе отмечается, что такая практика не распространяется на жилые дома и другие объекты, которые не связаны с работой магистралей.