Франция, Китай и ОАЭ запросили экстренное заседание Совбеза ООН по Газе

МИД ОАЭ: Франция, Китай, ОАЭ и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Газе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Франция и КНР попросили провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН 8 августа из-за ситуации вокруг сектора Газа, заявила директор Департамента стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел и международного сотрудничества МИД ОАЭ Афра Махш Аль Хамли, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

ОАЭ является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Запрос вместе с ними, Францией и Китаем также подали Ирландия и Норвегия. Ожидается, что стороны обсудят на нем текущую ситуацию в секторе и усилия, которые может предпринять мировое сообщество для урегулирования конфликта.

Ситуация вокруг сектора Газа обострилась во второй половине дня 5 августа, когда армия Израиля начала наносить по нему авиаудары в рамках операции «Рассвет». Власти страны подчеркивали, что ведут боевые действия против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад», а не правящего в регионе ХАМАСа.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

В этот же день, ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари. Накануне, 6 августа, военные сообщили об убийстве командующего южным подразделением Халеда Мансура в городе Рафах.

Премьер Израиля Яир Лапид, выступая с обращением к нации, заявил, что страна не заинтересована в затягивании конфликта, но не боится этого и хочет устранить «угрозу».

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Всего, по данным Минздрава Газы, в результате ударов погибли 24 человека, свыше 200 получили ранения. О потерях с израильской стороны не сообщалось.

Власти сектора Газа начали ответный обстрел Израиля и пообещали, что еврейское государство «заплатит цену». К 21:00 мск 6 августа военные выпустили по Израилю около 400 ракет, большая часть из которых была перехвачена.

«Исламский джихад» со своей стороны обещал сделать Тель-Авив и другие сионистские города «одной из целей ракет сопротивления» и исключил перемирие при любых обстоятельствах.

Российский МИД призвал стороны прекратить огонь и начать переговоры, но поддержал палестинцев. В рамках процесса должны учитываться законные права палестинцев на создание независимого государства в границах 1967 года, заметили в ведомстве.