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Эрдоган прилетел в Сочи для переговоров с Путиным

Предыдущая встреча президентов состоялась в Тегеране 19 июля. Тогда перед саммитом в «астанинском формате» они провели двусторонние переговоры, после которых было заключено соглашение по вывозу зерна с Украины
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Сочи с однодневным визитом для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает агентство Anadolu.

Впервые о том, что президенты встретятся 5 августа, сообщила канцелярия Эрдогана 26 июля. В Анкаре тогда уточнили, что президенты обсудят конфликт на Украине, а также оценят ситуацию по зерновому коридору.
Позже информацию о встрече подтвердил и Кремль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения.

Песков назвал темы предстоящей встречи Путина и Эрдогана в Сочи
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган&nbsp;и&nbsp;Владимир Путин


Предыдущая встреча двух президентов произошла 19 июля во время трехстороннего саммита в «астанинском формате» в Тегеране. Перед началом саммита Эрдоган и Путин также провели двусторонние переговоры. Тогда они в том числе обсудили проблемы экспорта украинского зерна, и спустя несколько дней Россия и Украина заключили с Турцией соответствующие соглашения.

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