Короля Норвегии Харальда V госпитализировали с высокой температурой

Король Норвегии Харальд V (Фото: Stefan Postles / Getty Images)

Норвежского короля Харальда V госпитализировали с высокой температурой, его состояние оценивают как стабильное, сообщила пресс-служба королевской семьи.

«Его величество король был госпитализирован сегодня в Национальный госпиталь (Университетская больница Осло. — РБК) из-за высокой температуры. Его состояние стабильно», — сказано в сообщении.

Чем именно болен король, в пресс-службе не уточнили. В марте текущего года монарх переболел коронавирусом.

Харальду V 85 лет. Он правит Норвегией с 1991 года. Когда страну оккупировали войска нацистской Германии, будущий монарх эмигрировал и провел детство в Соединенных Штатах. Харальд V увлекается парусным спортом, он трижды участвовал в Олимпийских играх вместе со сборной страны. На правах норвежского короля Харальд V ежегодно участвует в церемониях награждения Нобелевской премией мира.

В Норвегии король в соответствии с Конституцией официально является главой государства и исполнительной власти. Однако большая часть возложенных на него обязанностей носят церемониальный характер.

По данным норвежского Минздрава, количество новых случаев коронавируса начало резко падать в январе, последние две недели в стране ежедневно выявляют около 250–300 заболевших. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 1,5 млн норвежцев, из них 3,6 тыс. умерли.