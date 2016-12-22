В Норвегии госпитализировали короля Харальда V

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован, говорится в сообщении пресс-службы королевской семьи. Причиной госпитализации стала инфекция.

Точный диагноз в пресс-службе не уточнили. В сообщении отмечается, что состояние монарха «удовлетворительное» и он идет на поправку.

Королю Харальду V в феврале исполнилось 80 лет. Он правит с 1991 года, после смерти его отца Улафа V. После оккупации Норвегии силами нацистской Германии он оказался в эмиграции и провел детство в США. Харальд V увлекается парусным спортом и трижды участвовал в Олимпийских играх вместе со сборной страны. Как король Норвегии он традиционно участвует в церемонии награждения Нобелевской премией мира.

В Норвегии король в соответствии с конституцией официально является главой государства и исполнительной власти. В то же время, большинство его обязанностей носят церемониальный характер и реального участия в управлении государством монарх не принимает.