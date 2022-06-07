Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом-афроамериканцем

Жениха принцессы Марты-Луизы зовут Дурек Веретт, он называет себя«шаманом в шестом поколении. Пару уже поздравила королевская семья Норвегии. Сейчас принцесса с женихом живут в Лос-Анджелесе

Дурек Верретт и Марта Луиза (Фото: Carina Johansen / EPA / ТАСС)

Cтаршая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони, принцесса Марта-Луиза выйдет замуж за афроамериканца Дурека Верретта, пара объявила о помолвке, сообщил Королевский дом Норвегии.

«Принцесса Марта-Луиза и Дурек Верретт сегодня объявили о своей помолвке. Его Величество Король и Ее Величество Королева шлют самые искренние поздравления и желают им всего наилучшего», — отмечается в заявлении.

Марту-Луи зу и Веретта поздравил с помолвкой ее младший брат, кронпринц Хокон.

Дуреку Верретту 47 лет, он называет себя шаманом в шестом поколении и известен как шаман Дурек. Мужчина проводит частные сеансы и утверждает, что «возвращает власть в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично». Согласно данным с сайта шамана, среди его клиентов были актрисы Нина Добрев и Гвинет Пэлтроу, создатель блога Bulletproof Executive Дэйв Эспри. Дурек ведет онлайн-курсы «Школа шамана» и написал несколько книг, в том числе «Путешествие шамана»,

О том, что они состоят в отношениях, Дурек и Марта-Луиза объявили в мае 2019, пишет VG. Сейчас пара проживает в Лос-Анджелесе. По данным газеты, сначала Дурек собирался переехать в Норвегию, но затем решение покинуть страну приняла сама принцесса. Она сообщила, что не собирается уезжать с родины навсегда, и намерена ее посещать.

Принцесса Марта-Луиза родилась 22 сентября 1971 года, ей 50 лет, она занимает четвертое место при наследовании престола. О от титула «Ее Королевское Высочество» в 2002 году, так как хотела заниматься бизнесом, но сохранила титул принцессы, пишет Aftenposten.

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По данным газеты, Дурек Верретт не должен получить титулов после свадьбы, так как, согласно традициям королевской семьи, титулов супругам принцесс не дают. Дети титулы также не получают.

Принцесса уже была замужем за норвежским писателем Ари Беном, он умер в 2019 году. У пары остались три дочери.