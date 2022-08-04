Ликсутов анонсировал планы развития «рельсового каркаса» столицы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

К 2027 году свыше 90% москвичей будут проживать рядом со станциями рельсового транспорта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Планы по развитию рельсового каркаса представлены на проходящем сейчас Moscow Urban Forum.

Представленная на форуме программа подразумевает развитие метрополитена и проекта Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦК и Московских центральных диаметров (МЦД). Она направлена на запуск новых кольцевых и сквозных транспортных артерий, которые обеспечат город достаточным количеством пассажирских мест в общественном транспорте и дадут москвичам и жителям области ощущение транспортной свободы.

«Рельсовый каркас Московского региона будет включать в себя почти 500 станций метро и диаметров. Это в три раза больше, чем имелось в 2010 году», — добавил Ликсутов. По его словам, у Москвы достаточно ресурсов, кадров и опыта, чтобы открыть еще 40–50 станций метро и запустить новые наземные ветки — то есть сделать не меньше того объема работ, который был выполнен за предыдущие десять лет.

Сейчас общее число станций рельсового транспорта (метро, МЦК, МЦД) достигает 342 штук. В индексе McKinsey за 2021 год Москва занимает первое место в мире по эффективности городского транспорта. Время ожидания метро — самое низкое в мире, а скорость движения в утренний час пик — одна из самых высоких.

В следующем году ожидается полный запуск БКЛ с 31 станцией. Ликсутов привел следующие цифры: Большое кольцо улучшит транспортную доступность более чем для 3 млн жителей города в 34 районах и позволит экономить на поездках до 45 минут в день. Кроме того, у БКЛ в перспективе будет наибольшее количество пересадок среди всех линий — свыше 45. Это позволит снизить нагрузку на других ветках метро вплоть до 25%.

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Запуск третьего и четвертого диаметров МЦД в конце 2023 года — начале 2024-го добавит наземному метро в столичном регионе еще 78 станций, сообщил Ликсутов. МЦД-3 и МЦД-4 дадут новые, альтернативные маршруты через центр столицы для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья. Если МЦД-1 и МЦД-2 перевозят в среднем свыше 600 тыс. пассажиров в сутки, то следующими двумя диаметрами, по прогнозам заммэра, будут пользоваться более 1 млн пассажиров.