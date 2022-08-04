Ликсутов анонсировал планы развития «рельсового каркаса» столицы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 61,09 (-0,04) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 60,26 (+0,02) Инвестиции, 16:07
Минюст предложил убрать 3 статьи УК и не сажать за бизнес без регистрации Бизнес, 16:49
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 16:49
Безлимитные посещения бизнес-залов от «СберПервого» РБК +, 16:48
Медведев ответил на слова Столтенберга о «самом опасном моменте» в Европе Политика, 16:42
Парфюмерию разрешили ввозить в России без разрешения владельцев брендов Экономика, 16:39
Названы округа Москвы с максимальным снижением цен на жилье Недвижимость, 16:39
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 16:35
«Страна.ua» узнала о запрете Савику Шустеру въезжать на Украину Политика, 16:30
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Баскетболистка Грайнер заявила о нежелании быть «политической пешкой» Спорт, 16:30
Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях Pro, 16:29
Цена нефти Brent опустилась ниже $96 впервые с середины июля Инвестиции, 16:27
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 16:26
«Газпром» объяснил, почему не может вернуть турбину для Nord Stream Политика, 16:24
«АвтоВАЗ» назвал сроки появления Lada Granta с подушками безопасности Авто, 16:21
Город ,  

Ликсутов анонсировал планы развития «рельсового каркаса» столицы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

К 2027 году свыше 90% москвичей будут проживать рядом со станциями рельсового транспорта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Планы по развитию рельсового каркаса представлены на проходящем сейчас Moscow Urban Forum.

Представленная на форуме программа подразумевает развитие метрополитена и проекта Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦК и Московских центральных диаметров (МЦД). Она направлена на запуск новых кольцевых и сквозных транспортных артерий, которые обеспечат город достаточным количеством пассажирских мест в общественном транспорте и дадут москвичам и жителям области ощущение транспортной свободы.

Диаметры и кольца: на Moscow Urban Forum показали будущее столицы
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

«Рельсовый каркас Московского региона будет включать в себя почти 500 станций метро и диаметров. Это в три раза больше, чем имелось в 2010 году», — добавил Ликсутов. По его словам, у Москвы достаточно ресурсов, кадров и опыта, чтобы открыть еще 40–50 станций метро и запустить новые наземные ветки — то есть сделать не меньше того объема работ, который был выполнен за предыдущие десять лет.

Сейчас общее число станций рельсового транспорта (метро, МЦК, МЦД) достигает 342 штук. В индексе McKinsey за 2021 год Москва занимает первое место в мире по эффективности городского транспорта. Время ожидания метро — самое низкое в мире, а скорость движения в утренний час пик — одна из самых высоких.

В следующем году ожидается полный запуск БКЛ с 31 станцией. Ликсутов привел следующие цифры: Большое кольцо улучшит транспортную доступность более чем для 3 млн жителей города в 34 районах и позволит экономить на поездках до 45 минут в день. Кроме того, у БКЛ в перспективе будет наибольшее количество пересадок среди всех линий — свыше 45. Это позволит снизить нагрузку на других ветках метро вплоть до 25%.

Почти 1 млн москвичей получат новые маршруты благодаря 9 станциям БКЛ
Общество
Фото:пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Читайте на РБК Pro
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Фото: Andrea Leon / Unsplash Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Зачем открывать в Армении бизнес, если внутренний рынок там мизерный
Статьи
Pro
Почему ваш цифровой продукт не нужен клиенту: 5 ошибок в веб-навигации
Инструкции
Pro
Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач
Статьи

Запуск третьего и четвертого диаметров МЦД в конце 2023 года — начале 2024-го добавит наземному метро в столичном регионе еще 78 станций, сообщил Ликсутов. МЦД-3 и МЦД-4 дадут новые, альтернативные маршруты через центр столицы для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья. Если МЦД-1 и МЦД-2 перевозят в среднем свыше 600 тыс. пассажиров в сутки, то следующими двумя диаметрами, по прогнозам заммэра, будут пользоваться более 1 млн пассажиров.

Теги
городской транспорт Москва Максим Ликсутов московское метро
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter