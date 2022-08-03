Глава РАО Васильева ушла на больничный из-за коронавируса
Президент Российской академии образования (РАО), бывший министр образования и науки Ольга Васильева ушла на больничный из-за заражения коронавирусом, сообщил РБК источник в ее окружении.
«У нее подтвердился COVID-19, она действительно на больничном, под наблюдением врачей. Однако о рисках и угрозах, как и о тяжелой форме болезни, в настоящее время речи не идет», — сказал собеседник.
То, что Васильева находится на больничном», ТАСС подтвердили в пресс-службе РАО. Однако там не уточнили, чем экс-министр больна.
Ранее 3 августа Telegram-канал Mash сообщал, что Васильеву экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19 в состоянии средней тяжести. По данным канала, глава РАО «болеет уже пять суток».
Со второй половины июля в России растет число случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в Москве выявили 5720 новых случаев заражения — вдвое больше, чем накануне (2765). Всего по России за сутки было зарегистрировано 14 638 новых случаев COVID-19.