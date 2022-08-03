Глава РАО Васильева ушла на больничный из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 15:57
В ДНР сообщили, что союзные силы «выбили» ВСУ с южной окраины Марьинки Политика, 22:28
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 22:28
Двукратная чемпионка мира по гимнастике Пасека решила уйти из спорта Спорт, 22:22
New York Times узнала о планах издателя Forbes продать бизнес Бизнес, 22:20
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 22:02
Приложение Газпромбанка пропало из Google Play Общество, 21:55
Карацев проиграл теннисисту из второй сотни рейтинга на турнире в США Спорт, 21:47
Плющенко получил травму в матче за клуб футбольной Медиалиги Спорт, 21:44
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Пушилин присвоил погибшему полковнику Ольге Качуре звание Героя ДНР Политика, 21:42
МЧС сообщило о локализации пожара на складе Ozon в Подмосковье Общество, 21:41
Бумаги небольшого финтеха из Гонконга взлетели в Нью-Йорке на 32000% Инвестиции, 21:37
Киев заявил о невозможности применить статью об агрессии к России Политика, 21:36
ООН решила создать миссию для расследования удара по СИЗО в Еленовке Политика, 21:35
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 21:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава РАО Васильева ушла на больничный из-за коронавируса

Ольга Васильева
Ольга Васильева (Фото: Кремлевский пул)

Президент Российской академии образования (РАО), бывший министр образования и науки Ольга Васильева ушла на больничный из-за заражения коронавирусом, сообщил РБК источник в ее окружении.

«У нее подтвердился COVID-19, она действительно на больничном, под наблюдением врачей. Однако о рисках и угрозах, как и о тяжелой форме болезни, в настоящее время речи не идет», — сказал собеседник.

То, что Васильева находится на больничном», ТАСС подтвердили в пресс-службе РАО. Однако там не уточнили, чем экс-министр больна.

Кремль не исключил возвращение дополнительных мер борьбы с COVID-19
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее 3 августа Telegram-канал Mash сообщал, что Васильеву экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19 в состоянии средней тяжести. По данным канала, глава РАО «болеет уже пять суток».

Со второй половины июля в России растет число случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в Москве выявили 5720 новых случаев заражения — вдвое больше, чем накануне (2765). Всего по России за сутки было зарегистрировано 14 638 новых случаев COVID-19.

Авторы
Теги
При участии
Егор Губернаторов
Ольга Васильева РАО COVID-19 коронавирус
Материалы по теме
Роспотребнадзор указал на риск заражения COVID летом из-за новых штаммов
Общество
Только 4 из 10 россиян обеспокоились ростом заболеваемости COVID-19
Общество
Кремль заявил о тревожной динамике по коронавирусу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter