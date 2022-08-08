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Эксперты рассказали, почему Финляндии невыгодно менять русскую ж/д колею

Фото: Kimmo Brandt / ТАСС
Фото: Kimmo Brandt / ТАСС

В Финляндии нецелесообразно менять русскую железнодорожную колею шириной 1524 мм на европейскую шириной 1435 мм, заявили опрошенные РБК эксперты.

В июле Европейская комиссия предложила строить новые железные дороги в Финляндии с шириной колеи 1435 мм. Также предлагалось составить план перевода уже существующих путей на европейскую колею, «за исключением тех частей сети, где это не оправдано по соображениям рентабельности». Но министр транспорта и коммуникаций Тимо Харакка отказался от этой идеи, заявив, что это «невыгодно с финансовой точки зрения и нецелесообразно с функциональной».

Доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Андрей Голубчик считает, что перестройка путей связана с огромными расходами. «В Финляндии суммарная длина железных дорог — более 5 тыс. км. «Перешить» все дороги — это миллиарды евро. Плюс ко всему нужно изменить колеса всех локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. Думаю, что это не один годовой бюджет Финляндии. Зачем им такие затраты?» — объяснил он.

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Фото: FrankHoermann / SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon / ТАСС

По его словам, исторически грузооборот и пассажиропоток между Россией и Финляндией был значительным. «Финские железные дороги мало работают с Норвегией и Швецией, там нет глобального грузооборота, чтобы срочно нужно было переходить на европейскую колею. А с другой Европой у них нет связи, так как они на полуострове находятся. Они всю жизнь были завязаны на Россию. Так что нет никакой нужды менять колею: рано или поздно все наладится, и опять мы будем с финнами благополучно работать», — выразил надежду эксперт.

Он добавил, что несколько лет назад в Эстонии, Латвии и Литве реализовали проект Rail Baltica. «Они тоже играли в политику, строили себе европейскую колею, этот проект назывался Rail Baltica. Они о нем много поговорили, построили 200 или 300 км таких дорог на три страны и все. Это же стоит огромных денег. Ничего, кроме политики, смена ширины колеи не даст», — подытожил Голубчик.

С ним согласен директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Вообще в мирное время никому в голову не приходило менять ширину колеи. Пассажиропоток и товарооборот между Россией и Финляндией, независимо от всякой политики, были существенные. Теперь масса вопросов, которые относились к сугубо техническим в транспортной системе, видимо, становятся политическими», — предположил он.

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По его мнению, в будущем Финляндия может принять предложение Европейской комиссии, если войдет в НАТО, и между странами альянса могут осуществляться воинские перевозки.

Блинкин уточнил, что сейчас вопрос с разной шириной колеи решается несколькими способами. «Во-первых, можно менять колесные тележки. Во-вторых, можно перегружать [грузы и пересаживать пассажиров из вагонов, предназначенных для одной колеи, в вагоны, предназначенные для другой]. Есть налаженные технологии», — рассказал эксперт.

Он добавил, что Финляндия не является транзитной страной, как, например, Польша, поэтому никакой проблемы наличие русской колеи для страны не представляет. «Если это сообщение не транзитное, а Финляндия — не очень понятный транзитер, она в «углу» Европы, то ничего и делать не надо. Вот для транзитной страны, конечно, это важно, вот Польша, Белоруссия — это транзитные территории», — заключил ученый.

Европейская колея (1435 мм) занимает первое место в мире по распространенности — до 60% длины всех железных дорог. Ее используют в Центральной и Западной Европе, частично в Литве, Грузии, США, Канаде, Китае, Австралии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Латинской Америке и т. д.

На втором месте — русская колея (1520/1524 мм) — до 17% длины железных дорог. Такие дороги в странах СНГ, Украине, Грузии, Латвии, Литве, Финляндии и частично Эстонии, а также в Монголии, Финляндии, частично в Афганистане.

Капская колея шириной 1067 мм (третье место, 9% длины всех железных дорог) используется в Южной и Центральной Африке, Индонезии, Японии, на Тайване и т. д.

Теги
РЖД железные дороги Финляндия Европейская Комиссия новости
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