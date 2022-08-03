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В Подмосковье загорелся склад Ozon

Фото: Фото очевидцев для РБК
Фото: Фото очевидцев для РБК

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В Истринском районе Подмосковья загорелся склад Ozon. Склад находится в селе Петровское.

Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС между 12 и 13 часами. К тушению привлекли три единицы техники и 11 человек.

«Это склад Ozon, машины наши выехали туда. Дальнейшая информация уточняется», — сказали РБК в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Пожар произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, сообщили РБК в пресс-службе Ozon. «Все сотрудники эвакуированы со склада. Предварительно никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи», — добавили в компании.

Ozon запустил распределительный центр в Петровском в ноябре 2021 года. 

Материал дополняется.

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