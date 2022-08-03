Ликсутов оценил распределение пассажиропотока из-за закрытия участка БКЛ
Столичная транспортная инфраструктура хорошо справляется с потоком пассажиров, которым необходимо выбирать альтернативные маршруты из-за временно закрытого участка Большой кольцевой линии от «Савеловской» до «Петровского парка». Об этом сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта.
Ликсутов рассказал, что за ситуацией следят в режиме онлайн из Единого диспетчерского центра метро, а также поделился статистикой о наиболее востребованных маршрутах объезда.
Так, больше людей стали пользоваться Кольцевой линией между станциями «Новослободская» и «Белорусская» — в будни рост числа пассажиров на этом отрезке достигает 20%. До 17% зафиксировано увеличение потока между станциями «Белорусская» и «Динамо» на зеленой, Замоскворецкой ветке. На Серпуховско-Тимирязевской линии, между станциями «Савеловская» и «Менделеевская», объем пассажиропотока вырос до 8%. Такая нагрузка, по словам заммэра, комфортна. Она вдвое меньше критических показателей.
В будние дни на линии также выходят дополнительные электробусы: так, на маршрут Т42 направляется на три машины больше, чем обычно. Ликсутов уточнил, что на станциях ежедневно дежурят 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности, которые помогают пассажирам ориентироваться на месте.
Заммэра напомнил, что приостановка движения поездов на БКЛ от «Савеловской» до «Петровского парка» необходима для скорейшего запуска новых участков Большого кольца. Эта программа реализуется по поручению мэра департаментом транспорта Москвы совместно с департаментом строительства, а приостановка работы участка необходима для продления БКЛ в северо-восточном направлении — к станциям «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники», открытие которых планируется в 2023 году.
Когда эти станции начнут свою работу, это даст пассажирам возможность перемещаться между соседними районами в два раза быстрее. Станции «Петровский парк» и «Савеловская» (последняя пока является на БКЛ конечной) были закрыты 23 июля, ограничения продлятся один месяц, до 22 августа.