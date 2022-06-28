На станции БКЛ «Сокольники» в Москве завершили монтаж эскалаторов

Фото: stroi.mos.ru

На станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро смонтированы все эскалаторы, ведутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Всего на станции «Сокольники» Большого кольца метро будут функционировать 16 эскалаторов высотой подъема от 7,4 до 15 метров. Самые длинные из них соединяют кассовый зал вестибюля № 1 с платформой. Пусконаладочные работы на всех эскалаторах планируется завершить до конца лета», — заявил заммэра.

По словам руководителя градостроительного комплекса, у станции будет два подземных вестибюля, размещенные под Сокольнической площадью. Через вестибюль № 1 будет осуществляться пересадка на одноименную станцию Сокольнической линии и выход к Русаковской улице, через вестибюль № 2 — выход на Песочную улицу и к парку «Сокольники».

«В обоих вестибюлях ведется облицовка стен плитами из серого мрамора и гранита серого и черного цветов. Также продолжается архитектурная отделка платформенного участка «Сокольников» — декоративные панно на потолке с символикой Московского метрополитена смонтированы более чем наполовину», — добавил Андрей Бочкарев.

Власти Москвы называют создание Большой кольцевой линии главным проектом столичного метростроения и крупнейшим в мире проектом в этой области. Длина метрокольца составит более 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего чемпиона среди подземных колец — Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км). Со станций БКЛ можно будет сделать: пересадки на 20 станций 11 других линий метро;

четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК);

шесть пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД);

11 пересадок на линии железной дороги.

Гендиректор «Мосинжпроекта» (холдинг является генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов напомнил, что ранее на путевых стенах и балконе были установлены изображения, стилизованные под фотографии и плакаты 1940-1950-х годов, так как новая станция БКЛ посвящена труду метростроителей.

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«Продолжается соединение двух веток. Сейчас демонтируют стены станции Сокольнической линии в двух местах сопряжений с пересадками на БКЛ — в зоне вестибюля и в торце платформенного участка», — отметил Кравцов.

Руководитель компании-подрядчика уточнил, что для распределения пассажиропотоков между двумя станциями «Сокольники» создаются две пересадки. Первая позволит выполнить переход из вестибюля станции «Сокольники» красной ветки на станцию БКЛ, вторая ведет со станции Большого кольца в торец платформы Сокольнической линии.

Помимо «Сокольников», в состав северо-восточного участка БКЛ входят возводимые станции «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское», а также уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно функционирующие в составе Некрасовской линии метро.

Первый участок БКЛ в Москве был запущен в 2018 году. Большая кольцевая линия соединит существующие и строящиеся радиальные линии метро на расстоянии 10 км от действующей Кольцевой линии. На данный момент для пассажиров открыты 22 станции БКЛ, всего на ней разместится 31 станция. По предварительным расчетам, пассажиры метро смогут проехать полный круг Большой кольцевой линии за 1,5 часа.