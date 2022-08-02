Крестный ход и купание в фонтанах: как прошел День ВДВ. Фоторепортаж

На фото: один из фонтанов в Парке Горького.

Роспотребнадзор призвал отказаться от купания в фонтанах. По мнению ведомства, это небезопасно, вода в фонтанах не очищается и не обеззараживается, а также при купании можно получить травмы, в том числе и удар током, так как ко многим фонтанам подведена подсветка