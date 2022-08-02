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Крестный ход и купание в фонтанах: как прошел День ВДВ. Фоторепортаж

В Москве отметили 92-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск (ВДВ) и православный праздник Ильин день. Утром военнослужащие и ветераны прошли крестным ходом от Ильинки до Красной площади. Основные праздничные гуляния были традиционно в Парке Горького. Как отметили День ВДВ в 2022 году — в фоторепортаже РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: Участник крестного хода, посвященного 92-й годовщине создания Воздушно-десантных войск (ВДВ)

2 августа в России отмечают Ильин день и День Воздушных-десантных войск. В честь православного праздника на улице Ильинка и на Красной площади прошел крестный ход

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: крестный ход, посвященный 92-й годовщине создания Воздушно-десантных войск (ВДВ), на Красной площади

Пророк Илья считается покровителем Воздушно-десантных войск России. Ежегодно 2 августа военнослужащие и ветераны приходят на улицу Ильинку, чтобы почтить своего небесного покровителя

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: празднование Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького

В Парке Горького празднования Дня ВДВ  проходили с 11:00 до 17:00. Гостей ждала концертная программа на Летней сцене

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: один из фонтанов в Парке Горького.

Роспотребнадзор призвал отказаться от купания в фонтанах. По мнению ведомства, это небезопасно, вода в фонтанах не очищается и не обеззараживается, а также при купании можно получить травмы, в том числе и удар током, так как ко многим фонтанам подведена подсветка

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: полевая кухня в Парке Горького

В меню полевых кухонь, установленных к празднику: гречневая каша с тушенкой и сладкий чай

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: празднование Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: участники праздничных гуляний в Парке Горького
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: фонтан в Парке Горького

Председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев заявил: «Купание в фонтанах — это неправильная традиция, у ВДВ ее никогда не было. Этим увлекаются не совсем трезвые граждане, которым дурь пьяная в голову бьет. А некоторые из них, возможно, и вовсе не служили»

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: десантники в Парке Горького с флагами ВДВ России
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: десантники в Парке Горького
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: в Парке Горького.
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