Крестный ход и купание в фонтанах: как прошел День ВДВ. Фоторепортаж
На фото: Участник крестного хода, посвященного 92-й годовщине создания Воздушно-десантных войск (ВДВ)
2 августа в России отмечают Ильин день и День Воздушных-десантных войск. В честь православного праздника на улице Ильинка и на Красной площади прошел крестный ход
На фото: крестный ход, посвященный 92-й годовщине создания Воздушно-десантных войск (ВДВ), на Красной площади
Пророк Илья считается покровителем Воздушно-десантных войск России. Ежегодно 2 августа военнослужащие и ветераны приходят на улицу Ильинку, чтобы почтить своего небесного покровителя
На фото: празднование Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького
В Парке Горького празднования Дня ВДВ проходили с 11:00 до 17:00. Гостей ждала концертная программа на Летней сцене
На фото: один из фонтанов в Парке Горького.
Роспотребнадзор призвал отказаться от купания в фонтанах. По мнению ведомства, это небезопасно, вода в фонтанах не очищается и не обеззараживается, а также при купании можно получить травмы, в том числе и удар током, так как ко многим фонтанам подведена подсветка
На фото: полевая кухня в Парке Горького
В меню полевых кухонь, установленных к празднику: гречневая каша с тушенкой и сладкий чай
На фото: фонтан в Парке Горького
Председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев заявил: «Купание в фонтанах — это неправильная традиция, у ВДВ ее никогда не было. Этим увлекаются не совсем трезвые граждане, которым дурь пьяная в голову бьет. А некоторые из них, возможно, и вовсе не служили»