Лавров назвал Мьянму «добрым и дружным» партнером России

Мьянма является давним партнером России и дружественным ей государством, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД страны Вунна Маун Лвином, передает «РИА Новости».

«[Мьянма является] добрым, дружным, давним партнером [России] в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион. — РБК) — нас связывает не одно десятилетие взаимного сотрудничества, дружбы, поддержки», — сказал он.

В ответ коллега поблагодарил Лаврова за поддержку и приезд в Мьянму.

«Ваш визит — подтверждение того, что Россия и Мьянма продолжают тесные контакты. И мы очень благодарны России за поддержку», — заметил глава МИД страны.

Лавров приехал в столицу Мьянмы, город Нейпьидо, в ночь на 3 августа. В рамках визита он должен встретиться с Вунна Маун Лвином и председателем Государственного административного совета Мьянмы, премьер-министром Мин Аун Хлайном.

Главная цель визита Лаврова — определение приоритетных направлений российско-мьянманского взаимодействия для укрепления связей двух государств, отмечали в российском МИДе. Министр обсудит с руководством страны дальнейшие шаги по углублению сотрудничества в области обороны и безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Еще одной темой переговоров станет взаимодействие внутри региона и на мировой арене.

Читайте на РБК Pro Pro «Бездомный» миллиардер: как живет создатель Ethereum Виталик Бутерин «Бездомный» миллиардер: как живет создатель Ethereum Виталик Бутерин Статьи Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Статьи Pro Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Инструкции Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Почему инвесторы скупают бумаги энергетического сектора Почему инвесторы скупают бумаги энергетического сектора Статьи Pro Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Статьи Pro Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Статьи

В последний раз, по словам Вунна Маун Лвина, Лавров приезжал в Мьянму девять лет назад.

В феврале 2021 года к власти в Мьянме пришли военные, совершив государственный переворот. В день, когда это произошло, парламент страны должен был утвердить новый состав правительства. Военные заявили о фальсификации списков избирателей в ходе парламентских выборов и взяли под стражу президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию».

После переворота главой государства стал командующий вооруженными силами, старший генерал Мин Аунг Хлайн. В результате в стране начались протесты, в которых, по данным ООН, погибли по меньшей мере 1,5 тыс. человек, еще около 8,8 тыс. были задержаны.

Переворот произошел в Мьянме после десяти лет демократизации государства. Военные правили страной c 1962 года, а в 2011-м начали передачу власти.

В конце июля Reuters сообщил, что военные казнили четырех обвиняемых в терроризме оппозиционеров. Оппозиционное издание «Иравади» писало, что среди них были писатель Ко Джимми и рэпер Пьо Зея То. Об оставшихся двух казненных информации не было. Способ исполнения приговора также не разглашали, однако раньше в Мьянме казнили через повешение.

В Мьянме по-прежнему действует военное положение, которое власти продлили 1 августа еще на шесть месяцев.