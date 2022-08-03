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Глава МИД Британии оговорилась, пообещав «поддерживать» Путина

Глава МИД Британии Трасс оговорилась, пообещав «поддерживать» президента России Путина

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время своего выступления на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере оговорилась, пообещав «продолжать поддерживать» президента России Владимира Путина, передает британское издание Daily Express.

«Я также продолжу поддерживать (переводится на английский язык как stand up for. — РБК) Владимира Путина!», — сказала Трасс, после чего сразу исправилась: «... противостоять (переводится на английский язык как stand up to. — РБК) Владимиру Путину.».

Далее она добавила, что введет в действие «самый жесткий» режим санкций против России, а также будет работать, чтобы Великобритания стала первой европейской страной, поставляющей оружие на Украину.

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Лизз Трасс является одним из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона. Ее оппонентом стал бывший министр финансов Риши Сунак. Имя победителя станет известно 5 сентября.

Оба кандидата заявляли о намерениях продолжить оказывать Украине военно-техническую помощь без прямого вмешательства королевства в конфликт. Так, Трасс говорила, что Великобритании следует добиться поражения России на Украине. Кроме того, глава британского МИДа отмечала, что Запад должен усилить переговорную позицию украинских властей, поддержав их на переговорах с Россией.

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