Глава МИД Британии оговорилась, пообещав «поддерживать» Путина

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время своего выступления на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере оговорилась, пообещав «продолжать поддерживать» президента России Владимира Путина, передает британское издание Daily Express.

«Я также продолжу поддерживать (переводится на английский язык как stand up for. — РБК) Владимира Путина!», — сказала Трасс, после чего сразу исправилась: «... противостоять (переводится на английский язык как stand up to. — РБК) Владимиру Путину.».

Далее она добавила, что введет в действие «самый жесткий» режим санкций против России, а также будет работать, чтобы Великобритания стала первой европейской страной, поставляющей оружие на Украину.

Лизз Трасс является одним из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона. Ее оппонентом стал бывший министр финансов Риши Сунак. Имя победителя станет известно 5 сентября.

Оба кандидата заявляли о намерениях продолжить оказывать Украине военно-техническую помощь без прямого вмешательства королевства в конфликт. Так, Трасс говорила, что Великобритании следует добиться поражения России на Украине. Кроме того, глава британского МИДа отмечала, что Запад должен усилить переговорную позицию украинских властей, поддержав их на переговорах с Россией.