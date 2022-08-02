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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России обвинило Украину в стрельбе по автобусу с гражданскими

Минобороны: украинские военные расстреляли автобус с гражданскими в Херсонской области
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Украинские военные расстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Херсонской области на территорию, подконтрольную Украине, заявили в российском Минобороны.

«На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. При этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ», — сказано в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Власти Украины решили начать обязательную эвакуацию из Донецкой области
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

Также ведомство в очередной раз указало на случаи «использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях». По данным Минобороны, подразделения армии Украины оборудовали огневые позиции в техникуме в Славянске (ДНР), во дворце спорта в Харькове, на территории техникума железнодорожного транспорта в Днепре, на верхних этажах жилых домов на Спартаковской улице в Одессе.

30 июля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объявила о решении ввести обязательную эвакуацию населения из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Такое решение она объяснила тем, что зимой в регионе не будет отопления, поскольку там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения».

2 августа Верещук сообщила, что первый поезд с эвакуированными жителями из Донецкой области прибыл в Кировоградскую область. По ее оценке, украинским властям предстоит эвакуировать из региона по меньшей мере 200–220 тыс. человек.

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