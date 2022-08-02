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Общество ,  
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Губернатор Калифорнии ввел режим ЧС из-за оспы обезьян

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщила пресс-служба главы штата.

«Ньюсом в рамках борьбы со вспышкой оспы обезьян сегодня объявил режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы способствовать мерам по вакцинации в штате», — говорится в сообщении.

По данным властей, штат получил более 61 тыс. доз вакцины от оспы, населению уже сделали более 25 тыс. прививок.

Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧС из-за оспы обезьян
Общество

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул 30 июля объявила режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян. Она уточнила, что каждый четвертый случай оспы обезьян в США приходится на штат Нью-Йорк. 

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в общей сложности в США выявлено 5811 случаев заражения оспой обезьян, в Нью-Йорке зарегистрировано 1390 случаев. Штат лидирует по заболеваемости. За ним следует Калифорния (827).

Президент США Джо Байден в связи во вспышкой рассматривает возможность введения режима ЧС по всей стране, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники. 23 июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.

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