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В Башкирии в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли шестеро

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В Башкирии пассажирский автобус, ехавший из села Языково в Уфу, столкнулся с участвовавшим в дорожных работах «КамАЗом», в результате аварии погибли шесть человек, еще десять, в том числе трое детей, пострадали, их отправили в больницы, сообщает прокуратура Благоварского района республики, где произошло ДТП. В пресс-службе Минздрава позднее сообщили РБК, что пострадавших 13 и среди них один ребенок, четверо в тяжелом состоянии, девять человек, включая ребенка, — в среднем.

По данным прокуратуры, авария произошла в 10:30 по местному времени (8:30 мск) у перекрестка около села Кашкалаши на 1413-м км трассы М-5 «Урал». Прокуратура проводит проверку, по итогам которой вынесут процессуальное решение.

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Кроме того, утром 25 июля два пассажирских автобуса и автомобиль столкнулись в Липецке, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. Всех пострадавших госпитализировали, число попавших в больницы уточняется, сообщает управление МВД по Липецкой области.

По информации ведомства, автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту № 379, въехал в остановившийся на красный свет возле пешеходного перехода на улице Катукова автобус МАЗ, который возит пассажиров по маршруту № 346. Также рядом дожидался зеленого сигнала автомобиль Ford Focus. В результате пострадали пассажиры ПАЗа.

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