В МИДе заявили о росте числа отказов в выдаче России преступников

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Некоторые западные страны отказываются от сотрудничества с Россией в вопросах выдачи преступников и исполнении запросов по уголовным делам по политическим мотивам, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте—июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам», — пояснил дипломат. Какие именно страны поступили подобным образом, он не уточнил.

Как считает Тарабрин, эти действия деструктивны и вредят «международным усилиям в противодействии и профилактике преступности, ведут к резкому ухудшению криминогенной ситуации в целом». «Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, — это криминал», — отметил он.

В первой половине июля российская Генпрокуратура также сообщала, что стала получать больше отказов от европейских стран на запросы о выдаче преступников России. По данным ведомства, в марте—мае текущего года было получено 43 отказа.

Так, Германия решила не выдавать 13 обвиняемых в совершении преступлений общеуголовной направленности, среди которых осужденные за убийство, разбой, незаконный сбыт наркотиков. Австрия не выдала женщину, обвиненную в организации занятий проституцией и вовлечении в это несовершеннолетних, а также обвиняемого в преднамеренном банкротстве и хищении.

Еще несколько отказов было получено от британских, итальянских, чешских властей. Прокуратуры Бельгии, Словакии и Словении вовсе решили прекратить взаимодействие с Генпрокуратурой России в области правоохранительного содействия.