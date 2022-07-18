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Германия отказалась выдать фигуранта дела о крупном хищении у Мосметро

Фото: K. Schmitt / Fotostand / ТАСС
Фото: K. Schmitt / Fotostand / ТАСС

Власти Германии отказали в экстрадиции в Россию основателя холдинга «Гема» Александра Геллера, который был признан виновным по делу о хищении более 869 млн руб. у ГУП «Московский метрополитен». Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Немецкие правоохранительные органы укрывают преступника, совершившего мошенничество в особо крупном размере, ссылаясь на отсутствие в действиях Геллера по законодательству Германии уголовной ответственности за совершенное им деяние на территории России», — говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу Федерального министерства внутренних дел и по делам общественности (Германия) и в Следственное управление СК России по Москве, но на момент публикации материала не получил ответов.

Геллер — основатель холдинга «Гема», дочерней компанией которого являлась ООО «Авто Селл». Последняя в 2011 году выиграла конкурс на право размещения наружной рекламы в Московском метрополитене. За пять лет компания должна была заплатить 14 млрд руб. столичному метро, однако с апреля 2015 года рекламный подрядчик перестал осуществлять платежи, пояснили в пресс-службе Мосметро. Контракт с подрядчиком был расторгнут досрочно в одностороннем порядке в июле 2015 года.

По заявлению Московского метрополитена в отношении Геллера и гендиректора ООО «Авто Селл» Гюли Коган было заведено уголовное дело. По версии следствия, в период с апреля по июль 2015 года Коган совместно с Геллером похитили у ГУП «Московский метрополитен» денежные средства в сумме свыше 869 млн руб., которые предназначались для оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей. Суд поддержал требование метрополитена в возбуждении уголовных дел в отношении Геллера и Коган, взыскав с последней более 400 млн руб. Коган также получила три года условно.

Геллер был объявлен в международный розыск. О его задержании в Германии стало известно в декабре 2019 года. Тогда же сообщалось, что правоохранительные органы ФРГ запросили у российских коллег документы на экстрадицию.

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