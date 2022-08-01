В Приморье из-за ливней затопило Находку и несколько населенных пунктов

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В Приморском крае из-за циклона идут сильные ливни, в нескольких районах произошли затопления и отключение электричества.

Губернатор региона Олег Кожемяко на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что больше всего осадков зафиксировано в Хасанском, Шкотовском, Находкинском, Лазовском, Ольгинском районах. Все они находятся на юге края и выходят к берегу Японского моря.

«В Лазовском есть переливы через дорожное полотно, обесточены несколько населенных пунктов. Аварийные бригады уже приступили к работе», — рассказал глава региона.

По данным Deita.ru, аварии в энергосетях произошли в Находке, Лазовском и Ольгинском районах. В последних двух также размыло дороги к некоторым селам и поселкам, в одном из них готовятся к возможному сходу селя с сопки.

В предупреждении МЧС говорится, что дожди и грозы на юге и юго-востоке региона пройдут не только днем 1 августа, но и в начале ночи 2 августа. Из-за ливней ожидается резкий подъем воды в реках — до 1,8 м, подтопление территорий. На побережье ветер усилится до 20 м/с.

В конце июля из-за непогоды в Краснодарском крае было затоплено несколько населенных пунктов, в том числе Сочи. Дожди шли несколько дней, на реках наблюдался опасный подъем воды, некоторые вышли из берегов. Во время непогоды погиб один человек, сообщало местное МЧС.