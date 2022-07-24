Центр Сочи затопило после ливня

Ливни идут в городе и соседних районах не первый день, в Сочи отключили электроснабжение, затоплены дома и автодороги. По данным властей, из берегов вышла одна река, еще в трех вода поднялась до опасных значений

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Сильный ливень обрушился на курортный город Сочи, вода затопила дороги и первые этажи зданий, а также территории у некоторых домов, в отдельных районах города отключилось электроснабжение, сообщают местный телеканал «Кубань 24» и администрация города.

По данным телеканала, уровень воды в реке Бзугу, которая находится в Хостинском районе города, поднялся до неблагоприятных отметок. Федеральные СМИ, в том числе агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи пишет, что река уже вышла из берегов. По ее данным, датчики опасных явлений сработали в общей сложности на четырех реках — Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста. Синоптики предупреждали, что в некоторых водоемах вода может подняться до опасных отметок.

Больше всего, по данным пресс-службы, пострадали Центральный и Хостинский районы города. Энергоснабжение нарушено в Лазаревском и Центральном районах. Также под водой оказались микрорайон Мацеста и соседние села Монастырь и Солохаул.

Сильнее всего затопило дороги в районе улицы Донской в Центральном районе Сочи. Движение перекрыли и на участке федеральной трассы А-148 между седьмым и восьмым тоннелями.

В городе объявлено штормовое предупреждение, ливень возобновился около 18:00 по местному времени. Скорость ветра, согласно прогнозам, может достичь 20 м/с.

Похожая обстановка наблюдается на юго-востоке региона. Краевое управление МЧС предупредило жителей, что ливень с грозой, градом, и шквалистым ветром до 20м/с придут в Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы Краснодарского края 24 июля. По этой причине уровень воды в реках Геленджика и Туапсинский района также может подняться до неблагоприятных отметок.

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Также спасатели предупредили, что на протяжении всего дня на участке черноморского побережья от Анапы до Магри над морем могут возникать смерчи.

Ливни в Сочи и соседних районах шли еще накануне. Вечером 22 июля в Лазаревском районе за два часа выпало 89 мм осадков, писал «Кубань 24». В результате были подтоплены 14 дворов частных домов и две многоэтажки. Точное количество подтопленных на данный момент домов неизвестно.