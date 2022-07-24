Один человек погиб в Сочи после ливня

В результате сильных дождей, обрушившихся на Сочи, погиб один человек, сообщило в Telegram главное управление МЧС.

«Подтверждена гибель одного человека», — сказано в сообщении

Ливни идут в Сочи не первый день. В городе затоплены дома и автодороги, из берегов вышла река Бзугу, еще в трех — Хосте, Мацесте и Кудепсте вода поднялась до опасных значений. Очередной дождь начался в Сочи около 18:00 по местному времени, по данным спасателей, в Центральном районе он уже прекратился.

От наводнения пострадали частные домовладения и многоэтажки, в основном первые этажи зданий. Самый серьезный ущерб понесли Центральный и Хостинский районы Сочи. В Лазаревском и Центральном районах из-за подтопления подстанций отключилось электроснабжение.

По данным регионального МЧС России, в период с 22:00 до 23:00 23 июля в Сочи выпало 55 мм осадков. Вода подтопила автомобили и накрыла несколько городских улиц, самое серьезное подтопление наблюдается в районе улицы Донской в Центральном районе Сочи. Спасатели объяснили потоп отсутствием там ливневок. Скопившаяся там вода сходит в реку Сочинка самотеком. Движение также закрыто между седьмым и восьмым тоннелями на федеральной трассе А-148.

За день до этого, передавал «Кубань 24», в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало 89 мм осадков.

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Сейчас спасатели разбирают завалы и устраняют последствия потопа. Вода, с которой не справлялись ливневки, начала сходить. Всего, по информации мэрии, к работам хотят привлечь 1,1 тыс. специалистов и почти 400 единиц техники.

В Сочи и некоторых соседних районах по-прежнему действует штормовое предупреждение. По данным спасателей, 24 июля в Отрадненском, Мостовском и Лабинском районах Краснодарского края снова пройдут ливни с грозой и градом.