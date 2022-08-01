«Коммерсантъ» узнал о проекте допуска к режимным объектам по биометрии

Минцифры собирается осенью представить законопроект, который предполагает создание Единой биометрической системы (ЕБС) для входе на территорию режимных объектов, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По данным газеты, систему хотят использовать на промышленных, оборонных, атомных, ядерных, оружейных и других режимных объектах. Сюда же относятся предприятия транспортной и критической информационной инфраструктуры, а также объекты, «совершение террористического акта на территории которых может привести к чрезвычайным ситуациям с опасными социально-экономическими последствиями», следует из документа.

Сдача биометрии будет не обязательной. а добровольной, отметили в министерстве, добавив, что «если организация не готова применять проход на объекты посредством ЕБС, то может использовать карты и пропуска».

Полное название этой системы — государственная информационная система «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Она получила статус государственной 30 декабря 2021 года после принятия соответствующего закона. Систему администрирует «Ростелеком».

ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минцифры и Банка России. С ее помощью пользователь может получать банковские услуги, электронную подпись в удостоверяющих центрах, приобретать электронные сим-карты (eSIM). В 2021 году систему тестировали для проведения аттестации в российских вузах, также власти рассматривали возможность ее использования при идентификации участников судебных заседаний.

Желающий воспользоваться системой пользователь должен сдать образцы биометрии (слепки лица и запись голоса) в определенных отделениях банков и зарегистрироваться на портале госуслуг. Регионам разрешено собирать биометрию через МФЦ.