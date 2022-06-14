ЦБ поддержал идею разрешить обработку биометрических данных подростков

Банк России считает, что запрещать обработку биометрических данных подростков старше 14 лет не нужно. Госдума предложила ввести запрет на обработку биометрии граждан до 18 лет, но банки считают, что это ограничение избыточно

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Центробанк России считает целесообразным разрешить обработку биометрии для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в предусмотренных законодательством случаях, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора, комментируя законопроект о защите персональных данных россиян.

В то же время ЦБ выступает против обработки данных детей в возрасте до 14 лет, кроме случаев, когда это разрешено федеральными законами.

Законопроект, которые вносит новые требования к защите персональных данных россиян, был внесен в Госдуму 6 апреля, следует из базы данных законодательного органа.

Авторы законопроекта предложили установить запрет на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних, если их предоставление не является обязательным по закону. Законопроект также прямо указывает, что граждане могут отказаться от того, чтобы делиться персональными данными, без риска не получить нужную услугу (если предоставление персональных данных не является требованием закона) — операторам будет запрещено отказывать от обслуживания на этом основании.

Также документ вводит ограничения на предоставление третьим лицам данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Получить сведения из реестра третье лицо сможет либо с согласия человека, которого эта запись касается, либо через нотариуса, который действует для защиты интересов третьего лица. 24 мая документ был принят в первом чтении.

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Запрет на обработку биометрических данных подростков фактически исключит для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет возможность получать дистанционное банковское обслуживание, пройдя идентификацию с использованием Единой биометрической системы (ЕБС), считают в некоммерческой организации Национальный совет финансового рынка (НСФР), которая представляет интересы банков (участниками объединения являются Альфа-банк, ВТБ, Росбанк, Тинькофф Банк и др.). В организации указывают, что биометрия — один из самых эффективных механизмов удаленного подтверждения личности клиента, который снижает риски мошеннических действий, в том числе в отношении подростков.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, подростки получают паспорта в 14 лет, банки по закону имеют право обслуживать таких клиентов. «ЕБС — это государственная система, она отлично защищена. В такой ситуации непонятно, в чем смысл тотального ограничения на работу с биометрическими данными несовершеннолетних», — считает Емелин.

В начале июня Минцифры подготовило проекты поправок к Административному и Уголовному кодексам, которые устанавливают ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. Ведомство предлагает дополнить КоАП статьей, согласно которой нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

За обработку биометрических данных ‎в информационных системах без аккредитации министерство предлагает штрафовать должностные лица на сумму ‎в размере от 300 тыс. до 600 тыс. руб., юридические — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Поправки к Уголовному кодексу, подготовленные Минцифры, подразумевают, что за умышленное внесение «заведомо недостоверных сведений» в Единую биометрическую систему (ЕБС) будут грозить штраф в размере до 300 тыс. руб., обязательные или исправительные работы, временный запрет занимать определенные должности либо лишение свободы на срок до пяти лет. Если нарушения повлекли тяжкие последствия, срок тюремного заключения может составить до десяти лет. Эти меры призваны повысить доверие граждан.