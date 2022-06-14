ЦБ поддержал идею разрешить обработку биометрических данных подростков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
С видом на море: у сети отелей Rixos появились новые предложения в Турции РБК+, 10:50
Премьер Португалии призвал ЕС помочь Украине, а не вести дебаты о статусе Политика, 10:46
Власти Москвы одобрили реставрацию здания ресторана «Прага» на Арбате Недвижимость, 10:42
Как проверить, соответствует ли сотрудник должности Pro, 10:41
Бизнес-завтрак «Венчурный рынок в новой реальности» состоится 16 июня Партнерский материал, 10:40
«Гемотест» направит часть выручки на поддержку детских фондов Пресс-релиз, 10:38
Песков заявил о поиске новых путей взаимодействия стран на фоне санкций Политика, 10:36
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 10:34
Как бизнесу устоять во времена турбулентности Индустрия 4.0, 10:30
В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году Pro, 10:27
Каким получается жилой небоскреб Famous в Филях: изучаем проект в деталях РБК Недвижимость, 10:26
Падение курса биткоина ускорилось до 36% за неделю Крипто, 10:22
Зеленский обвинил Шольца в попытках балансировать между Киевом и Москвой Политика, 10:21
Россияне стали главными покупателями кондоминиумов на Пхукете Общество, 10:18
Финансы ,  
0 

ЦБ поддержал идею разрешить обработку биометрических данных подростков

Банк России считает, что запрещать обработку биометрических данных подростков старше 14 лет не нужно. Госдума предложила ввести запрет на обработку биометрии граждан до 18 лет, но банки считают, что это ограничение избыточно
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Центробанк России считает целесообразным разрешить обработку биометрии для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в предусмотренных законодательством случаях, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора, комментируя законопроект о защите персональных данных россиян.

В то же время ЦБ выступает против обработки данных детей в возрасте до 14 лет, кроме случаев, когда это разрешено федеральными законами.

Законопроект, которые вносит новые требования к защите персональных данных россиян, был внесен в Госдуму 6 апреля, следует из базы данных законодательного органа.

За нарушения работы с биометрией предложили давать до 10 лет тюрьмы
Технологии и медиа
Фото:Ian Waldie / Getty Images

Авторы законопроекта предложили установить запрет на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних, если их предоставление не является обязательным по закону. Законопроект также прямо указывает, что граждане могут отказаться от того, чтобы делиться персональными данными, без риска не получить нужную услугу (если предоставление персональных данных не является требованием закона) — операторам будет запрещено отказывать от обслуживания на этом основании.

Также документ вводит ограничения на предоставление третьим лицам данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Получить сведения из реестра третье лицо сможет либо с согласия человека, которого эта запись касается, либо через нотариуса, который действует для защиты интересов третьего лица. 24 мая документ был принят в первом чтении.

Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных
Общество
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции

Запрет на обработку биометрических данных подростков фактически исключит для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет возможность получать дистанционное банковское обслуживание, пройдя идентификацию с использованием Единой биометрической системы (ЕБС), считают в некоммерческой организации Национальный совет финансового рынка (НСФР), которая представляет интересы банков (участниками объединения являются Альфа-банк, ВТБ, Росбанк, Тинькофф Банк и др.). В организации указывают, что биометрия — один из самых эффективных механизмов удаленного подтверждения личности клиента, который снижает риски мошеннических действий, в том числе в отношении подростков.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, подростки получают паспорта в 14 лет, банки по закону имеют право обслуживать таких клиентов. «ЕБС — это государственная система, она отлично защищена. В такой ситуации непонятно, в чем смысл тотального ограничения на работу с биометрическими данными несовершеннолетних», — считает Емелин.

В начале июня Минцифры подготовило проекты поправок к Административному и Уголовному кодексам, которые устанавливают ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. Ведомство предлагает дополнить КоАП статьей, согласно которой нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

7 мифов о биометрии: разбираем с экспертом
Индустрия 4.0
Фото:Ian Waldie / Getty Images

За обработку биометрических данных ‎в информационных системах без аккредитации министерство предлагает штрафовать должностные лица на сумму ‎в размере от 300 тыс. до 600 тыс. руб., юридические — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Поправки к Уголовному кодексу, подготовленные Минцифры, подразумевают, что за умышленное внесение «заведомо недостоверных сведений» в Единую биометрическую систему (ЕБС) будут грозить штраф в размере до 300 тыс. руб., обязательные или исправительные работы, временный запрет занимать определенные должности либо лишение свободы на срок до пяти лет. Если нарушения повлекли тяжкие последствия, срок тюремного заключения может составить до десяти лет. Эти меры призваны повысить доверие граждан.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
подростки Банк России биометрические данные транзакция
Материалы по теме
Власти допустили отказ от привлечения банков в госсистему сдачи биометрии
Технологии и медиа
Почти 40% сотрудников не доверили бы работодателю свою биометрию
Технологии и медиа
Банки попросили ЦБ отложить обязательную выдачу кредитов по биометрии
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter