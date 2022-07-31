МИД призвал «стоящих» за Приштиной США и ЕС соблюдать права сербов Косова
Приштина и стоящие за ней США и ЕС должны прекратить провокации и соблюдать права сербов Косова, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее цитирует ведомство в Telegram.
«Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — заявила она.
Дипломат обратила внимание на решение Приштины начать принудительную замену номеров у машин местных сербов и документов, выданных сербскими властями, с 1 августа. С этого дня власти республики будут считать их недействительными. Граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию Косова, получат временный документ о пересечении границы.
Приштина предпринимает очередной шаг «к изгнанию сербского населения из Косово», считает Захарова. «Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий», — заявила она и обвинила Запад в стремлении «нейтрализовать» Белград «косовоалбанскими руками».
По мнению дипломата, ситуация в Косово доказывает «провал» посреднической миссии Евросоюза и демонстрирует место, которое Сербии «уготовил» Брюссель. Белграду де-факто предложили «смириться с бесправием соотечественников», утверждает Захарова.
Приштина объяснила решение не признавать документы и номера действиями Белграда, который ранее перестал признавать выданные в республике удостоверения.
В МИД Сербии осудили решение властей Косова и заявили, что Приштина «готовит ад» для живущих в республике сербов. Президент Сербии Александр Вучич полагает, что с 30 сентября Приштина запретит въезжать в Косово по сербским внутренним документам и на машинах с сербскими номерами, чтобы добиться «изгнания сербов» и организовать нападение на север Косова. Он обещал дать «трезвый, но убийственно точный и правдивый» ответ. О том, что Приштина начала переброску войск в сторону севера Косова также писали газета «Вечерние новости» и портал Kurir со ссылкой на собственные источники.
Косово ранее было автономной республикой в составе Сербии, однако в 2008 году провозгласило себя независимым государством. Его признала большая часть стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признают независимость Косова.