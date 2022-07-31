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В Сербии сообщили о переброске сил Приштины на север Косова

По данным сербских СМИ, подразделения военной полиции Косово выехали в направлении севера республики. Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил о подготовке в полночь операции против косовских сербов
Фото: Laura Hasani / Reuters
Фото: Laura Hasani / Reuters

Бригады скорой помощи и бронетранспортеры военной полиции самопровозглашенного Косово отправились из Приштины в направлении севера республики. Об этом сообщают сербская газета «Вечерние новости» и портал Kurir со ссылкой на источники.

По данным изданий, спецподразделения полиции Косова (ROSU) выдвинулись из Приштины по направлению к северной части края в полном снаряжении и с водометами, их сопровождают несколько бригад скорой помощи.

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Фото:Darko Vojinovic / AP

Вечером 31 июля в северной части Косовска-Митровицы (город на севере частично признанного Косова) зазвучали сирены. В южной части, сразу за мостом, разделяющим город, собрались около 200 албанцев. Сербы начали возводить баррикады.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна еще никогда не была в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. «Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — сказал он.

В то же время министерство обороны Сербии опровергло распространяемые сообщения о своем участии в ситуации на севере Косова и призвало не верить дезинформации. Министерство обороны подчеркнуло, что «сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Приштину и «стоящих за ней США и ЕС» к прекращению провокаций на границе. «Подобное развитие событий — еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», — указала она.

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Власти Косова ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.

Косово ранее было автономной республикой в составе Сербии, однако в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Сербия Косово военная полиция граница
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