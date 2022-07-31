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Белград обвинил Приштину в подготовке «ада» для сербов в Косово

Белград: Косово своим решением не признавать сербские документы «готовит ад» для сербов
Власти Косово, которые с 1 августа перестанут признавать сербские документы, «буквально готовят ад», заявил глава МИД Сербии. Вучич пообещал «трезвый, но убийственно точный» ответ
Фото: Florion Goga / Reuters
Фото: Florion Goga / Reuters

Глава МИД Сербии Никола Селакович осудил решение частично признанного Косово, которое с 1 августа будет считать недействительными на своей территории документы, выданные сербскими властями. Об этом сообщает N1info.

По словам министра, косовские власти «буквально готовят ад в ближайшие дни» для живущих там сербов. «Ситуация крайне сложная, учитывая международные и региональные обстоятельства», — сказал Селакович, добавив. что президент Александр Вучич встретится с представителями сербов из Косово и Метохии.

Селакович напомнил, что «одностороннее решение [премьера Косово] Альбина Курти вскоре вступит в силу, и такие действия никогда не приносили ничего хорошего». Он не уточнил, какие именно шаги предпримет Белград.

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Приштина, Косово

Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.

Вучич заявил также, что с 30 сентября Приштина планирует запретить въезжать в Косово по сербским внутренним документам, а также на автомобилях с сербскими номерами. По мнению президента, таким образом Приштина хочет добиться «изгнания сербов» и планирует нападение на север Косово. Он пообещал «трезвый, но убийственно точный и правдивый» ответ.

Косово ранее было автономной республикой в составе Сербии, однако в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.

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Осенью 2021 года власти Косово уже пытались запретить въезжать в республику автомобилям с сербскими номерами. В ответ местные жители — сербы стали блокировать дороги.
 

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Косово Сербия Александр Вучич документы
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