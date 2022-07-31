Белград обвинил Приштину в подготовке «ада» для сербов в Косово

Власти Косово, которые с 1 августа перестанут признавать сербские документы, «буквально готовят ад», заявил глава МИД Сербии. Вучич пообещал «трезвый, но убийственно точный» ответ

Фото: Florion Goga / Reuters

Глава МИД Сербии Никола Селакович осудил решение частично признанного Косово, которое с 1 августа будет считать недействительными на своей территории документы, выданные сербскими властями. Об этом сообщает N1info.

По словам министра, косовские власти «буквально готовят ад в ближайшие дни» для живущих там сербов. «Ситуация крайне сложная, учитывая международные и региональные обстоятельства», — сказал Селакович, добавив. что президент Александр Вучич встретится с представителями сербов из Косово и Метохии.

Селакович напомнил, что «одностороннее решение [премьера Косово] Альбина Курти вскоре вступит в силу, и такие действия никогда не приносили ничего хорошего». Он не уточнил, какие именно шаги предпримет Белград.

Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.

Вучич заявил также, что с 30 сентября Приштина планирует запретить въезжать в Косово по сербским внутренним документам, а также на автомобилях с сербскими номерами. По мнению президента, таким образом Приштина хочет добиться «изгнания сербов» и планирует нападение на север Косово. Он пообещал «трезвый, но убийственно точный и правдивый» ответ.

Косово ранее было автономной республикой в составе Сербии, однако в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.

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Осенью 2021 года власти Косово уже пытались запретить въезжать в республику автомобилям с сербскими номерами. В ответ местные жители — сербы стали блокировать дороги.

