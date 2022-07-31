Еще один результат теста Байдена на COVID-19 оказался положительным

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Результат еще одного теста на коронавирус президента США Джо Байдена, который он сдал утром 31 июля, оказался положительным. Об этом сообщил лечащий врач президента Кевин О'Коннор, передает Reuters.

По словам доктора, глава государства чувствует себя хорошо, он продолжит соблюдать режим самоизоляции.

«Учитывая его положительный результат, о котором мы сообщили вчера, мы продолжали ежедневное наблюдение. Неудивительно, что сегодня утром его анализ на антиген SARS-CoV-2 остался положительным», — говорится в служебной записке врача.

Белый дом сообщил о заражении Байдена 21 июля. Он перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. У него болело горло, был сухой кашель, насморк и повышенная утомляемость, говорил О'Коннор.



Позже Байден сдавал тесты на коронавирус четыре раза, и они были отрицательными. Однако 30 июля президент США снова получил положительный результат, что его врач назвал редким случаем после лечения препаратом «Паксловид» и выздоровления.