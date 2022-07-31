В ДНР сообщили о более чем 70 застрявших горняков из-за обстрелов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате обстрелов украинских военных без электричества остались шахты им. Скочинского и им. Абакумова. Под землей находятся по меньшей мере 70 человек, сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.

По данным министерства, в шахте им. Скочинского находятся 72 горняка, их будут выводить на поверхность. В горных выработках шахты им. Абакумова на момент отключения подачи электроэнергии работали пять человек.

«Пострадавших нет. Горняков будут поднимать на поверхность», — отметили в Минугле.

Кроме того, обесточено несколько высоковольтных подстанций в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Без напряжения 91 трансформаторная подстанция, 2 больницы, 5 школ, 2 детских сада, 2 КНС, 6950 бытовых абонентов, добавили в министерстве.

18 июня в ДНР сообщали, что в результате обстрела в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей тогда находились 77 горняков. 17 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Киевского района, где расположена шахта. После этого в штабе территориальной обороны заявили о ее обесточивании. Тогда под землей находились 76 человек, их подняли на поверхность. В тот же день в городе из-за обстрелов приостановили движение общественного транспорта.

До этого, 12 июня, обесточена оказывалась шахта им. Скочинского. Ее персонал эвакуировали.