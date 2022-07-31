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Байден сообщил о хорошем самочувствии после теста на COVID-19

Президент США Джо Байден чувствует себя хорошо, несмотря на положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в видео в Twitter.

«Сегодняшним утром мой тест показал положительный результат. Следующие несколько дней буду работать из дома. И я чувствую себя хорошо, все в порядке», — отметил американский президент.

Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
Политика
Джо Байден

Белый дом сообщил о заражении Байдена 21 июля. Он перенес COVID-19 в легком форме. У него болело горло, был сухой кашель, насморк и повышенная утомляемость, говорил личный врач американского президента Кевина О'Коннора.

Позже Байден сдавал тест на коронавирус четыре раза и они были отрицательными. Однако 30 июля президент США снова получил положительных результат, что его врач назвал редким случаем после лечение препаратом «Паксловид» и выздоровления.

Теги
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