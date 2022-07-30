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Пророссийские власти Запорожья обвинили ВСУ в ударе по гумколонне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 30 июля нанесли удар по колонне, доставлявшей гуманитарный груз в Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В результате совершенного теракта уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС», — написал Балицкий.

Запорожская ВГА сообщила об ударе украинского беспилотника по Энергодару
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Запорожская АЭС

Он отметил, что пострадавших нет. «Разрушенная инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки», — добавил глава ВГА.

Об ударе украинского беспилотника пророссийские власти Запорожья сообщали также 29 июля. Беспилотник ударил по поселку, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, — Сосновый бор, заявили в ВГА. По ее информации, погибших не было.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. Под контролем российских сил, в частности, находится центральная часть Запорожской области, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар. В этой части региона сформирована военно-гражданская администрация. Новые власти заявили о намерении провести референдум о вхождении в состав России. Столица Запорожской области — город Запорожье — остается под контролем украинских сил. Киев считает утраченные территории оккупированными.

Теги
Запорожская область Военная операция на Украине ВСУ
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