Блинкен рассказал Кулебе о телефонных переговорах с Лавровым

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о телефонных переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Во время беседы Блинкен «проинформировал Кулебу о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

Блинкен подтвердил в Twitter, что созванивался с Кулебой вечером 29 июля, в день телефонных переговоров с Лавровым. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и дальше оказывать Украине экономическую поддержку и содействовать обеспечению ее безопасности. Вашингтон поддерживает реализацию сделки по экспорту зерна на условиях, предложенных ООН, заявил он.

Переговоры Блинкена и Лаврова 29 июля стали первыми с начала российской спецоперации на Украине, главы внешнеполитических ведомств не общались с 15 февраля. На них обсуждалось, в частности, предложение США по освобождению американцев Бриттни Грайнер (подозревается в контрабанде наркотиков) и Пола Уилана (отбывает 16-летний срок по делу о шпионаже). Ранее телеканал CNN утверждал, что президент США Джо Байден поддержал их обмен на осужденного в Соединенных Штатах российского предпринимателя Виктора Бута.

Блинкен потребовал от России выполнения обязательств в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов. Он пригрозил ужесточить санкции, если планы по дальнейшим «аннексиям» на Украине будут претворены в жизнь.

В МИД России после этого подтвердили, что на переговорах действительно обсуждались ситуация на Украине и вопросы транспортировки зерна из украинских портов. «Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме тихой дипломатии», — отметили в министерстве.