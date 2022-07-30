Блинкен рассказал Кулебе о телефонных переговорах с Лавровым

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
12 лучших фильмов с Томом Харди Life, 18:04
Вылетевший в сторону Азии самолет ВВС США сел на Гавайях Политика, 17:52
WADA потребовало от Ничушкина признаться в употреблении допинга Спорт, 17:39
Малафеев призвал «Локомотив» не дать «Зениту» возможности сыграть легко Спорт, 17:32
В Норвегии выразили сожаление из-за скандала с сотрудницей консульства Политика, 17:32
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 17:28
«Динамо» впервые за 21 год не проиграло «Факелу» Спорт, 17:10
Фон дер Ляйен заявила, что Россия прекратила поставлять газ в 12 стран ЕС Политика, 16:57
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Блинкен рассказал Кулебе о телефонных переговорах с Лавровым Политика, 16:53
«Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени Путина Спорт, 16:52
Суд арестовал руководство московского хостела после гибели 8 человек Общество, 16:40
У рекордсмена Лиги чемпионов выявили злокачественную опухоль Спорт, 16:25
Bloomberg назвал Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли Политика, 16:16
Самолет ВВС США вылетел с авиабазы Эндрюс в сторону Азии Политика, 16:05
Политика ,  

Блинкен рассказал Кулебе о телефонных переговорах с Лавровым

Дмитрий Кулеба и&nbsp;Энтони Блинкен
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о телефонных переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Во время беседы Блинкен «проинформировал Кулебу о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

Блинкен рассказал об «откровенном и прямом» разговоре с Лавровым
Политика
Энтони Блинкен

Блинкен подтвердил в Twitter, что созванивался с Кулебой вечером 29 июля, в день телефонных переговоров с Лавровым. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и дальше оказывать Украине экономическую поддержку и содействовать обеспечению ее безопасности. Вашингтон поддерживает реализацию сделки по экспорту зерна на условиях, предложенных ООН, заявил он.

Переговоры Блинкена и Лаврова 29 июля стали первыми с начала российской спецоперации на Украине, главы внешнеполитических ведомств не общались с 15 февраля. На них обсуждалось, в частности, предложение США по освобождению американцев Бриттни Грайнер (подозревается в контрабанде наркотиков) и Пола Уилана (отбывает 16-летний срок по делу о шпионаже). Ранее телеканал CNN утверждал, что президент США Джо Байден поддержал их обмен на осужденного в Соединенных Штатах российского предпринимателя Виктора Бута.

Блинкен потребовал от России выполнения обязательств в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов. Он пригрозил ужесточить санкции, если планы по дальнейшим «аннексиям» на Украине будут претворены в жизнь.

В МИД России после этого подтвердили, что на переговорах действительно обсуждались ситуация на Украине и вопросы транспортировки зерна из украинских портов. «Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме тихой дипломатии», — отметили в министерстве.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock КНР и Индия стали закупать меньше нефти из РФ. Почему и что будет дальше
Статьи
Pro
Как персональные санкции затронут не только бизнесменов, но и их родню
Статьи
Pro
Бабушка с рынка — королева продаж: чему у нее можно поучиться сейлзам
Статьи
Теги
Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба Сергей Лавров телефонные переговоры
Материалы по теме
Блинкен рассказал об «откровенном и прямом» разговоре с Лавровым
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящего разговора Блинкена и Лаврова
Политика
Лавров заявил Блинкену, что оружие для Киева продлевает «агонию режима»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter