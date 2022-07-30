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В Забайкалье затопило более 500 домов

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В Забайкальском крае в зоне подтопления находятся более более 1 тыс. земельных участков и 559 домов. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

«В городе Чита и Читинском районе в шести населенных пунктах и 16 дачных кооперативах остаются подтопленными 210 жилых и 302 дачных дома, 710 приусадебных участков», — уточнили в ведомстве.

В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения
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Для ликвидации последcтвий наводнения задействованы 372 человека, 107 единиц техники, 15 плавсредств, добавили в МСЧ.

В пресс-службе компании «Читаэнерго» (филиал ПАО «Россети Сибирь») сообщили ТАСС, что для безопасности жителей энергетики отключили электроснабжение в подтопленных дачных кооперативах.

Власти Читы ранее ввели режим ЧС в городе из-за наводнения. В городском округе разлилась река Читинка. Она затопила многоквартирные дома на улице Шубзаводской.

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