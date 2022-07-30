Последствия паводка в Забайкалье. Фотогалерея

В Забайкальском урае вышла из берегов река Читинка. В Чите и Читинском районе подтоплены 230 жилых и 302 дачных дома, а также 710 приусадебных участка. В столице региона ввели режим ЧС. Последствия паводка — в фотогалерее РБК

Участок автомобильной дороги под железнодорожным мостом в Чите. Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка. Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Читинском районе. Участок федеральной автодороги «Амур» около села Смоленка в Чите Грунтовая дамба вдоль дороги в Чите.