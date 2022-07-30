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Последствия паводка в Забайкалье. Фотогалерея

В Забайкальском урае вышла из берегов река Читинка. В Чите и Читинском районе подтоплены 230 жилых и 302 дачных дома, а также 710 приусадебных участка. В столице региона ввели режим ЧС. Последствия паводка — в фотогалерее РБК
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Участок автомобильной дороги под железнодорожным мостом в Чите.
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка.
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото:МЧС России по Забайкальскому краю
Фото: МЧС России по Забайкальскому краю

Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Читинском районе.

Фото:Правительство Забайкальского края
Фото: Правительство Забайкальского края
Участок федеральной автодороги «Амур» около села Смоленка в Чите
Фото:Правительство Забайкальского края
Фото: Правительство Забайкальского края
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Грунтовая дамба вдоль дороги в Чите.
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото:Правительство Забайкальского края
Фото: Правительство Забайкальского края
Фото:Правительство Забайкальского края
Фото: Правительство Забайкальского края
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