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В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения

Власти Читы ввели режим ЧС в городе из-за наводнения. Об этом сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на сити-менеджера городского округа «Город Чита».

В городском округе разлилась река Читинка. Она затопила многоквартирные дома на улице Шубзаводской. При этом местные жители сообщают, что уровень воды стал снижаться.

В реке Чита ожидают максимального уровня поднятия воды. Видео
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Накануне днем сообщалось, что уровень воды в реке Читинка близок к критическому. Причиной повышения уровня воды мог стать ливень, который обрушился на Читу в ночь на субботу. 

При этом поводки в Забайкальском крае начались еще вчера. Как сообщало региональное МЧС, в результате обильных осадков произошло повышение уровня воды в реке Чита, в Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов.

Губернатор Забайкальского края накануне рассказал, что в результате наводнений пострадали 107 домов и 261 участок.

Теги
Чита наводнение ЧС МЧС
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