Брянский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Сачковичи

Александр Богомаз обвинил украинских военных в обстреле села Сачковичи в Климовском районе. По его словам, повреждена линия электропередачи, никто не пострадал

Фото: Avbogomaz / Telegram

Село Сачковичи в Климовском районе Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, повреждена линия электропередачи, пострадавших и разрушений нет.

Климовский район расположен на юго-западе области, он граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.

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Издание «Брянские новости» писало, что утром 29 июля жители села Климово (административный центр района) сообщили «о громких хлопках и дыме».

В результате атаки с территории Украины в Брянской области погиб человек Политика

Власти Брянской области и других приграничных регионов не раз сообщали об обстрелах с украинской территории с начала российской военной операции в стране. В середине июля Богомаз рассказал, что беспилотники атаковали погранпост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи, тогда никто не пострадал. 26 июля губернатор сообщил, что в результате атаки со стороны Украины в Севском районе, где с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, погиб человек.

В регионе с апреля действует желтый уровень террористической опасности.