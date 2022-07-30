В Госдепе отметили умение Путина говорить без шпаргалок

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обратила внимание на то, что президент России Владимир Путин говорит без шпаргалок. Об этом она сказала в подкасте для The Economist.

Шерман встречалась с Путиным в мае 2015 года, когда приезжала в Сочи вместе с занимавшим тогда пост главы Госдепартамента Джоном Керри.

«Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не использовал шпаргалки, говорил бегло и был очень уверен в себе», — отметила она.

Замгоссекретаря добавила, что российский президент всегда идет к намеченной цели, а мир должен осознать, насколько он «амбициозен».

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