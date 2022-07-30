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В Госдепе отметили умение Путина говорить без шпаргалок
Первый замгоссекретаря США Шерман отметила умение Путина говорить без шпаргалок
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обратила внимание на то, что президент России Владимир Путин говорит без шпаргалок. Об этом она сказала в подкасте для The Economist.
Шерман встречалась с Путиным в мае 2015 года, когда приезжала в Сочи вместе с занимавшим тогда пост главы Госдепартамента Джоном Керри.
«Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не использовал шпаргалки, говорил бегло и был очень уверен в себе», — отметила она.
Замгоссекретаря добавила, что российский президент всегда идет к намеченной цели, а мир должен осознать, насколько он «амбициозен».
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