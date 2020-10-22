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Путин фразой «меня не колышет» раскрыл отношение к нападкам Запада

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что его «не колышут» негативные оценки и действия в отношении него со стороны западных стран. Об этом он заявил на форуме «Валдай», трансляцию вел РБК.

«Вы знаете, меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функции», — пояснил он.

Путин назвал своей главной целью обеспечение интересов России, российского народа. По словам президента, он старается не замечать все, не относящееся к делу, чтобы оно не мешало ему выполнять свою работу по достижению этой цели.

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Российский лидер отметил, что давно привык к выпадам в свою сторону. В качестве примера он привел начало 2000-х, когда власти активно боролись с «бандами международных террористов на Кавказе». «Там я что только не слышал и что только не видел. Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах. Так что меня это не колышет», — резюмировал президент.

Путин также сообщил, что не тратит время на оценку своей роли в истории или размышления над своим международным имиджем. По его словам, этим займутся будущие поколения, когда самого Путина это уже будет «не очень интересовать». «Я не думаю никак о своей роли в истории. <...>. Я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю», — сказал он.

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