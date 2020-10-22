Путин фразой «меня не колышет» раскрыл отношение к нападкам Запада

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что его «не колышут» негативные оценки и действия в отношении него со стороны западных стран. Об этом он заявил на форуме «Валдай», трансляцию вел РБК.

«Вы знаете, меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функции», — пояснил он.

Путин назвал своей главной целью обеспечение интересов России, российского народа. По словам президента, он старается не замечать все, не относящееся к делу, чтобы оно не мешало ему выполнять свою работу по достижению этой цели.

Российский лидер отметил, что давно привык к выпадам в свою сторону. В качестве примера он привел начало 2000-х, когда власти активно боролись с «бандами международных террористов на Кавказе». «Там я что только не слышал и что только не видел. Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах. Так что меня это не колышет», — резюмировал президент.