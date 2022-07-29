Песков счел нужным обдумать идею ООН опубликовать соглашение по зерну

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Предложение ООН о публикации соглашения по экспорту зерна с Украины необходимо обдумать, там много нюансов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нужно просто обдумать эту инициативу и не забывать, конечно, про взаимную увязку этого механизма по вывозу из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков отметил, что в документе очень много нюансов, которые связаны с военными. «Конечно, как правило, эта информация не носит публичного характера», — добавил он.

После продолжительных переговоров Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Договоренности предусматривают создание коридора для его вывоза.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнял, что в соглашение входят два документа. Согласно одному из них, ООН подключится к снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. Другой документ определяет алгоритм вывоза украинского зерна по морскому гуманитарному коридору из украинских портов.

Украина после подписания опубликовала свой текст. Подписанный Россией экземпляр не публиковался.