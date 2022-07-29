Песков заявил, что разговор Путина и Байдена пока не планируется

Владимир Путин и Джо Байден (Фото: Peter Klaunzer / Keystone / Getty Images)

Планов по организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Пока плана по Путину и Байдену никакого нет», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он также рекомендовал журналистам обращаться к представителю МИДа Марии Захаровой по вопросу возможного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Последние переговоры президентов России и США прошли 7 декабря в онлайн-формате. Главы государств обсудили двусторонние отношения, стратегическую стабильность, а также ситуацию на Украине и расширение НАТО.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил, что Вашингтон направил российской стороне запрос на проведение разговора. Лавров позднее сообщил, что Россия согласовывает время контакта с Блинкеном и скоро предложит удобную дату.

В США говорили, что хотят обсудить с Россией «приоритетные» для себя темы: освобождение сотрудника американской компании — производителя автозапчастей BorgWarner Пола Уилана, которого в России в 2020 году осудили за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, а также соглашение России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна.