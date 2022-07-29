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Лавров пообещал предложить удобную дату для разговора с Блинкеном

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Getty Images)

Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном и скоро предложит удобную дату. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Где-то сутки прошли, прежде чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — сказал министр.

Лавров отметил, контакт должен состояться, когда он будет находиться в рабочем кабинете. «Ясно, что сегодня это едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату», — добавил он.

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Министр также отметил, что МИД не уполномочен обсуждать с Блинкеном обмен американскими и российскими гражданами, но пообещал выслушать, что скажет госсекретарь по этой теме.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил, что Вашингтон направил российской стороне запрос на проведение разговора, Москва его получила.

По словам Блинкена, он планирует поднять в разговоре «приоритетные» для США темы: освобождение сотрудника американской компании-производителя автозапчастей BorgWarner Пола Уилана, которого в России в 2020 году осудили за шпионаж, и баскетболистки Бритни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков. 

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Кроме того, США хотят обсудить соглашение России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна, которое стороны заключили 22 июля. По словам Блинкена, это позитивный шаг, но есть разница между «сделкой на бумаге и сделкой на практике».

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