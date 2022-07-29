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В мэрии анонсировали строительство четырех мостов через Москву-реку

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В рамках развития транспортной инфраструктуры района Филевский парк предусмотрено строительство четырех мостов через Москву-реку. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, в этом районе появятся три автомобильных моста. Первый будет возведен в створе улицы Мясищева, второй — на Новозаводской улице: они должны оптимизировать связь между Филевской и Мневниковской поймами. А тот, что расположится в створе Берегового проезда, соединит районы Филевский парк и Хорошево-Мневники. Кроме того, в районе построят пешеходный мост в сторону парка «Фили». Он свяжет парк и Мневниковскую пойму.

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Фото:Павел Кассин / ТАСС

«Архитектурная концепция арочного моста уже утверждена. Проектировщики будут определены на конкурсах. Хорошая транспортная доступность является одним из драйверов развития территории», — уточнил Бочкарев.

В районе также продолжается возведение Северного дублера Кутузовского проспекта — новой вылетной магистрали, которая протянется от делового центра «Москва-Сити» до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Строительство планируется завершить до конца 2023 года.

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Фото:Максим Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На данный момент в районе Филевский парк ведется активная застройка. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра нового детского сада и дома, заселяемого по программе реновации, отметил работу по благоустройству столицы.

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«Отсюда открывается вид на «Москва-Сити» и новую застройку. Напротив появится благоустроенная набережная с велосипедными и пешеходными маршрутами. Приятно, когда на месте депрессивной промзоны появляется красивый район», — сказал Собянин.

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