Движение на зеленой ветке метро Москвы закрыли из-за человека на путях

Станция «Автозаводская» (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

На южном участке Замоскворецкой (зеленой) линии московского метро перекрывали движения между станциями «Орехово» и «Автозаводская» из-за человека на путях, сообщил в Telegram-канале столичный департамент транспорта.

Сначала интервалы движения поездов увеличивали, однако затем их пропуск остановили. В обратном направлении поезда также ходили реже. Движение уже восстановили, интервалы движения поездов нормализуются в ближайшее время.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что человек не упал на пути, а специально залез в тоннель.

«В тоннель, прилегающий к станции «Технопарк», проник неизвестный. Для его задержания отключено напряжение контактного рельса», — уточнил он.

Ранее, в начале июля, движение перекрывали на южном участке Сокольнической (красной) линии метро Москвы также из-за попавшего на пути человека. Тогда поезда не ходили между станциями «Коммунарка» и «Саларьево», а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.