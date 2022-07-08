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В московском метро резко сократилось время работы билетных касс

Московский метрополитен сократил график работы большинства традиционных касс
Метрополитен сократил время работы касс — некоторые из них теперь обслуживают только в часы пик. Новый график введен из-за непопулярности — более 70% пассажиров ими не пользуются. Но сокращения штата кассиров не будет
Станция метро &laquo;Смоленская&raquo; Арбатско-Покровской линии
Станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии (Фото: Алиса Копчугова / РБК)

С конца июня кассы по продаже билетов в московском метро сильно изменили график работы, обратили внимание корреспонденты РБК. Это произошло как минимум на семи станциях (шести веток) метро — «Автозаводской», «Водном стадионе», «Кутузовской», «Академической», «Смоленской», «Марксистской» и «Селигерской». Сообщение про закрытие касс еще на трех станциях — «Новопеределкино», «Калужская» и «Беляево» — было размещено 29 июня на портале, собирающем жалобы.

Теперь традиционным способом — в окошке у кассира — билеты продаются только в утренние и вечерние часы пик (7:00–10:00 и 17:00–20:00 соответственно). В остальное время проездные билеты можно купить в автоматах, при необходимости в этом поможет дежурящий возле них кассир. 27 июня кассиры получили распоряжение руководства метрополитена о смене формата работы всех касс, кроме расположенных на станциях в районе вокзалов и крупных транспортно-пересадочных узлов, рассказали РБК два кассира на Замоскворецкой (зеленой) линии. На станциях «Комсомольская» (обслуживает три вокзала) и «Павелецкая» (один вокзал) кассы работают в прежнем режиме, убедился корреспондент РБК.

«Многие кассы будут закрываться или уже закрыты в целях оптимизации. Работать оставляют те [кассы], где проходимость [пассажиров] больше», — рассказал один из опрошенных РБК кассиров. По словам другого, обслуживание автоматов обходится дешевле, чем содержание кассиров.

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Эскалатор на строящейся станции &laquo;Марьина роща&raquo;

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что с июня на большинстве станций, за исключением самых загруженных, вводится новый режим работы касс. «Доля станций, на которых действует новый график, меняется в зависимости от текущего и ожидаемого пассажиропотока, проводимых мероприятий», — добавили там. — В режиме онлайн мы наблюдаем за ситуацией и смещаем график, поэтому говорить о конкретной доле станций, которых коснулись изменения, некорректно». «Никаких сокращений кассиров в метро нет и не планируется», — подчеркнули там.

На момент публикации в пресс-службе столичного дептранса не ответили на запрос РБК.

Станция метро &laquo;Автозаводская&raquo; Станция метро &laquo;Автозаводская&raquo; Станция метро &laquo;Автозаводская&raquo; Станция метро &laquo;Новокузнецкая&raquo; Станция метро &laquo;Смоленская&raquo; Арбатско-Покровской линии Станция метро &laquo;Смоленская&raquo; Арбатско-Покровской линии Южный вестибюль станции метро &laquo;Верхние Лихоборы&raquo; Южный вестибюль станции метро &laquo;Верхние Лихоборы&raquo; Южный вестибюль станции метро &laquo;Верхние Лихоборы&raquo; Станция&nbsp;метро &laquo;Верхние Лихоборы&raquo; Станция метро &laquo;Комсомольская&raquo; Станция метро &laquo;Комсомольская&raquo; Северный вестибюль станции метро &laquo;Селигерская&raquo; Северный вестибюль станции метро &laquo;Селигерская&raquo; Станция метро &laquo;Парк культуры&raquo; Соколнической&nbsp;линии Станция метро &laquo;Павелецкая&raquo; Замоскворецкой линии Станция метро &laquo;Павелецкая&raquo;&nbsp;Кольцевой линии Станция метро &laquo;Кутузовская&raquo; Станция метро &laquo;Водный стадион&raquo; Станция метро &laquo;Белорусская&raquo; Кольцевой линии Станция метро &laquo;Белорусская&raquo; Кольцевой линии Станция метро &laquo;Пятницкое шоссе&raquo; Северный вход станции метро&nbsp;&laquo;Аэропорт&raquo; Южный вход станции метро &laquo;Аэропорт&raquo; Станция метро &laquo;Свиблово&raquo; Станция метро &laquo;Фрунзенская&raquo;

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Почему сокращается работа билетных касс в метро

В московском метро 250 станций. По состоянию на 2015 год в метро Москвы было 887 касс, по данным на 2018 год там работали порядка 3 тыс. кассиров. В 2021 году пассажиропоток метрополитена (с учетом Московского центрального кольца) составил почти 2 млрд человек.

Если в 2010 году 99,7% пассажиров метро приобретали билеты только в кассах, то после появления карты «Тройка» и внедрения альтернативных видов оплаты проезда этот показатель снизился до 64% в 2016 году и до 50% в начале 2021 года. В январе 2022 года вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что всего лишь 30% пассажиров метро покупают билеты в кассах, и «это не предел» снижения доли этого канала продаж.

«В связи с общим падением востребованности касс мы перевели кассиров с менее загруженных станций с двумя вестибюлями на наиболее популярные, где число ежедневных обращений в кассы может достигать 10 тыс. и больше», — рассказали РБК в пресс-службе метро. Это помогает быстрее обслужить там пассажиров, в том числе иногородних, и еще больше сократить очереди. Также часть кассиров переведена для работы в кассах автовокзалов и речного транспорта.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Покупку проездных в кассе метро Ликсутов называл «устаревшим форматом». По словам чиновника, сейчас поездку в метро можно оплатить более чем десятью способами: на турникетах стали принимать банковские карты, можно расплачиваться с помощью гаджетов. В марте 2019 году терминалы для бесконтактной оплаты появились на всех станциях метро. «Оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем купить билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета», — отмечал вице-мэр. По его словам, такой способ особенно удобен в утренние и вечерние часы пик.

Пассажиры смогут сэкономить около восьми минут в день, оплачивая проезд банковской картой или смартфоном, говорил Ликсутов. С развитием сервиса Face Pay (оплата проезда по скану лица), виртуальной «Тройки» и всей билетной системы все больше горожан будут отказываться от услуг касс, анонсировал чиновник. Увеличение числа способов оплаты проезда позволило сократить очереди в кассы метро в часы пик более чем в десять раз с 2010 года, утверждает представитель метрополитена.

В метрополитене уже прекратили принимать на работу новых кассиров, сообщает его пресс-служба. Кроме перевода сотрудников на наиболее загруженные станции, в метро действует программа переобучения для освоения других профессий внутри предприятия. К примеру, 25 кассиров уже переобучились на водителей трамвая с повышением заработной платы, некоторые перешли на должность инспектора службы безопасности или дежурного по станции, отметили там.

При этом никакой массовой информационной кампании о смене концепции работы касс дептранс и метрополитен не проводили, сказали РБК три кассира метро. Для них самих, как и для части пассажиров, это стало неожиданностью. В пресс-службе метро это не комментируют.

Как проходила реформа наземного транспорта

В ноябре 2021 года москвичи жаловались на массовые изменения в маршрутах наземного транспорта: по утверждению дептранса, они были введены, чтобы как можно больше людей могли передвигаться на автобусах и электробусах быстрее и их работа стала более предсказуемой. Тогда в пресс-службе депаратмента подчеркивали, что постоянно следят за реакцией жителей на изменения и изучают поступившие обращения. «Как правило негатив возникает тогда, когда люди просто не понимают, что поменялось, и сразу начинают писать негатив. Но мы продолжим разъясняющую работу и будем точечно доносить информацию по изменениям», — отмечал представитель дептранса.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
При участии
Наталья Галимова, Анна Балашова, Анна Левинская, Елена Сухорукова, Алиса Копчугова, Егор Губернаторов, Майя Егорунина
«Московский метрополитен» московское метро метрополитен кассы продажа билетов
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