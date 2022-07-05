На красной линии метро Москвы остановили поезда из-за человека на путях

На одном из участков Сокольнической линии московского метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Как уточнили в департаменте, поезда не ходят на участке от станции «Коммунарка» до «Саларьево» (южная часть Москвы). В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Спустя некоторое время дептранс сообщил, что движение поездов было восстановлено и введено в график.

В начале июня движение поездов из-за человека на пути прекращалось на Замоскворецкой линии московского метро на участке от «Автозаводской» до «Белорусской». «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что человек упал под прибывающий поезд на станции «Новокузнецкая». Для его спасения было отключено напряжение контактного рельса.