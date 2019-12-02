Путин подписал закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафов за невыполнение требований о хранении персональных данных на территории страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно принятым поправкам в ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных), операторам, не выполнившим требование о систематизации и хранении информации в базах данных России и использовавшим хранилища за рубежом, грозят штрафы.

Для физлиц штраф за такое правонарушение составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 1 млн до 6 млн руб. При повторных нарушениях штрафы увеличатся. Для граждан они составят от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс., для юридических лиц — от 6 млн до 18 млн руб.

Операторов связи также могут наказать за повторное неисполнение требования, согласно которому они должны уведомлять федеральные органы власти о запуске новых программ для приема и обработки данных. За это нарушение физлицам будет грозить штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а для юридических — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Закон «О персональных данных» вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает иностранные и местные компании, в том числе операторов связи, хранить и обрабатывать личную информацию граждан России на ее территории. За неисполнение закона Роскомнадзор будет вносить сайты компаний в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Кроме того, по решению суда, любой онлайн-ресурс может быть заблокирован.